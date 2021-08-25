陳時中認了抵台BNT有「復必泰」字樣 網怒轟：當初擋啥

台積電、永齡與慈濟總計購買1500萬劑的BNT疫苗，在鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲「催貨」後，據悉最快8月底將由裕利公司運送首批疫苗來台，估計在150萬劑到200萬劑。外傳這批疫苗仍會出現「復必泰」字樣，防疫指揮官陳時中坦言「當然上面有相關中文字」，消息曝光網友大喊「當初到底是在擋啥」。

政府原先要求BNT疫苗標籤不能出現復星、復必泰的中英文名稱，依此要求，德國方面第一批疫苗出廠時程訂在9月18日；而8月底到貨疫苗，則是郭台銘和民間團體「全力搶到的貨」，也就是在原本排程之外的疫苗，因此這批並非客製化疫苗，標籤可能就是郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）疫苗。

對於標籤可能出現復必泰字樣，陳時中表示「當然上面有相關中文字（復必泰），但瓶裝上沒有」，不過陳也補充「內容物安全有效、從原廠來的最要緊」。

蔡政府先前因為復必泰字樣吵翻天，如今卻又轉彎接受印有相關字樣的疫苗，消息傳到PTT後也引起網友熱烈討論，「我知道，因為時空背景不同」、「又要施放時空背景之術了？」、「擋個屁，拖拖拖害了多少人」、「當初到底是在擋啥？真的不懂這邏輯」、「Comirnaty是美國認證的藥名啊」、「Comirnaty本來就是BNT疫苗的正式商品名啊，不知道當初在堅持什麼鬼，然後現在自己打臉自己」。

8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。 圖擷自 郭台銘臉書

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