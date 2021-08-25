高端疫苗累計4例死亡個案 指揮中心要查是否同批號

高端疫苗開打2天，全台累計4例接種後有時序相關的死亡個案。指揮中心指揮官陳時中今天表示，除將釐清死因，也會分析是否與特定批號有關，若有疑慮會邀集專家討論。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗23日正式開打，短短2天接種28萬6957人次，累計通報4例接種後死亡個案，已知1例主動脈剝離、1例有吸毒紀錄、1例有慢性病史，確切死因、是否與疫苗有關仍有待釐清。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心只要接獲與接種高端疫苗有關的時序死亡事件，都會盡快對外報告，雖然希望因果更清楚再說明，但因各界相當關心，因此只要有可能性、有時序相關，就會盡快公布。

陳時中指出，未來若發現接種高端疫苗與死亡個案有因果關係，且超過一定背景值，一定會和專家開會討論，並研議是否暫停施打；未來也會核對批號，了解死亡個案是否與特定批號的疫苗有關，進一步檢查都有必要性。

另外，多名民意代表都說接種高端疫苗後，雖然沒有太多不舒服症狀，但普遍都有肚子餓的情形。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，就他看到的高端疫苗不良反應報告，好像沒有特別提到接種後會有肚子餓的狀況，學理上也想不出有肚子餓的道理，但既然民眾有反應，就會多加觀察。

張上淳也坦言，疫苗臨床試驗時不一定能觀察到所有的不良反應，必須有賴上市後或大量接種後繼續嚴密監控，例如AZ疫苗在臨床試驗時就沒觀察到出現比較多血栓狀況，直到大量接種後才發現。

另外，張上淳說，像是mRNA疫苗會導致心肌炎、心包膜炎等不良事件，幾乎沒在臨床試驗中看到，直到大量接種才透過監測發現端倪。

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