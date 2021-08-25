高端接種死亡都發生在北台灣！ 指揮中心尚未考量停打

國內開打高端三日傳出接種後死亡事件，除了國內首例為桃園陸姓作家外，分別在新北、桃園及基隆各傳出一例接種高端死亡，總計四例。對於近日三起死亡案例都發生在新北與桃園，是否會停止該批號疫苗施打。陳時中表示，目前對於相關批號會去核對，是需要核對的不良事件，多半這樣情況相關要看因果，進一步檢查是有必要。

另外對於新北死亡案例中，有被驗出藥癮，是否會對於這些族群暫緩接種。陳時中表示，應該呼籲大家不要吸毒，藥癮這是一種藥物濫用，本來對一時歡愉放鬆，對生命健康帶來非常大威脅。

發言人莊人祥表示，新北、桃園及基隆各一例接種高端後死亡案例，尚未納入今日通報案例中，但於今日記者會先行公布。陳時中表示，民眾對於高端接種死亡都很關心，考慮案件因果關係報告更詳細，若有可能性，會持續跟大家報告。

另有專家指出，高端相關批號是否要做核對，並開委員會向大眾說明停打標準，並訂定停打標準。陳時中表示，需要有因果關係出來，若超過背景值的量，進一步跟專家討論是必然的。

莊人祥表示，昨天新增62件不良事件，包括27例非嚴重事件，5例死亡，30例其他疑似嚴重不良事件。其中5例死亡包括2例AZ疫苗，2例接種莫德納疫苗後死亡，1例接種高端死亡，為55歲桃園作家，為國內首例案件。

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