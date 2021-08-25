高端3天4起不良反應死亡案例 陳時中：要進一步調查

國內進行高端疫苗施打第三日，就傳出4例不良反應死亡案件。指揮中心指揮官陳時中表示，昨日施打高端疫苗施打13萬4千多人，接種率40.91%、劑次人口比達44.33，發言人莊人祥表示 ，4例死亡案件分別為桃園、新北蘆洲、基隆市等三縣市。

莊人祥表示，其中一案為桃園市民眾，本身有糖尿病史，體重約120-130公斤，曾於8月23日接種疫苗，今天25日於工作中昏倒，失去生命跡象，現場進行電擊四次，並於晚間10點半送醫急救到院前死亡，快篩為陰性，死後會做司法相驗。

另有一位基隆市為40多歲女性，曾於8月24日上午基隆市接種高端疫苗，施打完無明顯不適，下午5點半前往醫院急診、但曾於就醫前出現胸悶、頭暈、手腳麻、出汗等，後來下午6點半在診間猝死，該案為送往台大醫院。

專家小組召集人張上淳表示，這一案在送往台大醫院後，有看到40多歲女病人有主動脈剝離，且範圍非常大，延伸到心臟主動脈跟心臟相接，甚至破裂到心包膜裡造成大量積血，非常危急，後來無法救回，晚上8點多宣告死亡，家屬希望進行司法相驗，後續會加上司法相驗結果做最後判定。

第三例則為新北蘆洲30多歲男性，他沒有慢病史，但有吸食毒品紀錄，8月23日醫院施打高端第一劑，當天無特別症狀，8月24日家屬表示早上看該案施打毒品，中午發現無呼吸心跳，搶救無效，家屬會申請疫苗救VICP（預防接種受害救濟）。

對於近日三起死亡案例發生在新北、桃園、基隆，是否會停止該批號疫苗施打。陳時中表示，目前對於相關批號會去核對，是需要核對的不良事件，多半這樣情況相關要看因果，進一步檢查是有必要。

發言人莊人祥表示，昨天新增62件不良事件，包括27例非嚴重事件，5例死亡，30例其他疑似嚴重不良事件。其中5例死亡包括2例AZ疫苗，2例接種莫德納疫苗後死亡，1例接種高端死亡，為55歲桃園作家，為國內首例案件。

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