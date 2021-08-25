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疫苗開放施打狀況多 朱立倫：高端最大問題是不清不楚

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國產高端疫苗周一開打，卻接連傳出疑似因施打致死案例。國民黨前主席朱立倫今天表示，高端最大的問題就是不清不楚，到底效力、安全性如何都是問號，尤其昨天又發生意外，政府無法讓大家清楚知道打到的是否是安全有效的疫苗。記者周志豪／攝影
國產高端疫苗周一開打，卻接連傳出疑似因施打致死案例。國民黨前主席朱立倫今天表示，高端最大的問題就是不清不楚，到底效力、安全性如何都是問號，尤其昨天又發生意外，政府無法讓大家清楚知道打到的是否是安全有效的疫苗。記者周志豪／攝影

國產高端疫苗周一開打，卻接連傳出疑似因施打致死案例。國民黨前主席朱立倫今天表示，高端最大的問題就是不清不楚，到底效力、安全性如何都是問號，尤其昨天又發生意外，政府無法讓大家清楚知道打到的是否是安全有效的疫苗。

藍營呼籲高端停打，朱立倫說，如果讓民眾有選擇、有更充足的疫苗，國人當然希望打有國際認證、安全有效的疫苗，但以當前民進黨政府蠻橫情形，再多的建議也沒用，明天一定是繼續打下去。

至於是否可能發動集體訴訟為因施打高端健康受影響的民眾訟公道？朱立倫認為，這一定會形成，不只藍營，包含公民團體一定會有一個集體作為，但現階段最重要的是希望大家有一個安全、有效的國際疫苗。

國民黨智庫前副董連勝文表示，目前國際上與高端疫苗最類似的是美國Novavax，但Novavax拿了美國10幾億元補助，做了快4萬人的三期試驗，保護力超過九成，但結果這個疫苗月初也沒有拿到美國緊急使用授權（EUA）。

連勝文質疑，鼓勵國產疫苗發展沒有錯，但要符合科學認證過程，為什麼大家認為台灣疫苗研發能贏過美國，讓高端沒有做三期試驗就可以開放施打？

連勝文說，鼓勵民進黨支持者與想打高端的趕快去打，不要身體與嘴巴不一樣，他們要以自己身體拚台灣價值，這樣其他人才能打到低端的進口疫苗。連說，有些運動教練反應，現在只能被迫打高端心裏很幹，不在乎與蔡總統打一樣疫苗。

新冠疫苗

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