快訊

阿富汗人不准離境：拜登為何不顧G7硬拚831總撤軍？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／高端開打3天傳3例猝死 專家籲儘速召開委員會討論

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
高端疫苗自周一開打。本報資料照片
高端疫苗自周一開打。本報資料照片

高端疫苗開打後第三天，又傳出第三例猝死個案。對於相繼傳出猝死個案，外界傳出應停打的聲音。台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心有必要盡速召開委員會，針對猝死個案的發病型態以及解剖資料進行討論，並向大眾說明停打與否的標準。

高端疫苗未做第三期臨床試驗，僅以二期臨床試驗的期中分析資料，以及「免疫橋接」與AZ疫苗比較中和抗體效價即取得我國EUA，引發諸多爭議；開打三天便傳出三例猝死案例，更引發外界議論，要求停打。

外界更質疑，當時AZ疫苗在進行第三期臨床試驗時，就發現一例「急性脊髓炎」案例，而中斷臨床試驗一段時間；後來在歐洲大規模接種後，也因為血栓事件頻傳而暫停施打。

不過，黃立民表示，當時AZ疫苗中斷臨床試驗主要是因為新冠肺炎疫苗剛出來，且該臨床試驗的專家委員會內部意見也不一致，因此先中斷試驗釐清狀況，「有其時空背景」。

他認為，指揮中心應該盡速召集專家，針對這些猝死個案的發病型態是否類似、打完疫苗幾天後發生猝死事件，「尤其猝死前一天發生了什麼事」進行討論；若是猝死樣態分歧，或許沒有暫停必要。

另外也需進行個案解剖，針對結果做一判斷。否則現在貿然要求高端停打，在國內疫苗不足、且好不容易有國產疫苗情況下，有可能冤枉了一隻好疫苗。

黃立民說，「毋枉毋縱是最大的原則」，指揮中心對猝死案件不可掉以輕心，應盡快就判斷結果以及停打與否標準向大眾說明。

新冠疫苗 高端疫苗

延伸閱讀

作家陸之駿打高端猝死 毒理專家批：見獵心喜者很無知

北市1例感染源不明公布足跡 2.5萬人接種高端 「1作家猝死」

面臨Delta病毒威脅，只打一劑保護力夠嗎？ 專家數據告訴你各種疫苗的保護效果

QA／莫德納副作用很強嗎？只打一劑保護力有多少？新冠疫苗關鍵十問專家解惑

相關新聞

打完高端2天過世 桃市府：個案有糖尿病史

桃園一名溫姓男子今天上班時突然休克，送醫搶救不治，由於他前天曾接種防範新冠肺炎的高端疫苗，是否與疫苗不良反應有關，市府衛...

基隆婦人打完高端回台北公司上班猝死 胸悶送醫救不回

基隆市一名41歲婦人，昨天上午10點多，在暖暖區的疫苗施打站打完高端疫苗後，在現場及回家沒有狀況，但昨天下午回到台北的公...

24日11.2萬人次接種高端疫苗 報到率達88.4%

據指揮中心最新統計，昨天全台有11.2萬人次接種高端COVID-19疫苗，報到率高達88.4%。截至目前，全台累計104...

高端疫苗累計4例死亡個案 指揮中心要查是否同批號

高端疫苗開打2天，全台累計4例接種後有時序相關的死亡個案。指揮中心指揮官陳時中今天表示，除將釐清死因，也會分析是否與特定...

BNT獲美藥證 柯文哲：將來將脫離政府管制 出價高就賣誰

對於南韓先前催貨有效，不過台灣明年僅採購國際疫苗2千萬劑，對於是否中央應該開放地方自購一事，台北市長柯文哲今天表示，明年...

打高端後4死影響接種意願？ 嘉市：昨報到率9成5

國內接種高端疫苗後通報死亡已4例，嘉義市前天起開始施打，2天累積打3997人，暫無接獲通報不良反應；市府衛生局指出，報到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。