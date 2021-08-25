獨／高端開打3天傳3例猝死 專家籲儘速召開委員會討論

高端疫苗開打後第三天，又傳出第三例猝死個案。對於相繼傳出猝死個案，外界傳出應停打的聲音。台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心有必要盡速召開委員會，針對猝死個案的發病型態以及解剖資料進行討論，並向大眾說明停打與否的標準。

高端疫苗未做第三期臨床試驗，僅以二期臨床試驗的期中分析資料，以及「免疫橋接」與AZ疫苗比較中和抗體效價即取得我國EUA，引發諸多爭議；開打三天便傳出三例猝死案例，更引發外界議論，要求停打。

外界更質疑，當時AZ疫苗在進行第三期臨床試驗時，就發現一例「急性脊髓炎」案例，而中斷臨床試驗一段時間；後來在歐洲大規模接種後，也因為血栓事件頻傳而暫停施打。

不過，黃立民表示，當時AZ疫苗中斷臨床試驗主要是因為新冠肺炎疫苗剛出來，且該臨床試驗的專家委員會內部意見也不一致，因此先中斷試驗釐清狀況，「有其時空背景」。

他認為，指揮中心應該盡速召集專家，針對這些猝死個案的發病型態是否類似、打完疫苗幾天後發生猝死事件，「尤其猝死前一天發生了什麼事」進行討論；若是猝死樣態分歧，或許沒有暫停必要。

另外也需進行個案解剖，針對結果做一判斷。否則現在貿然要求高端停打，在國內疫苗不足、且好不容易有國產疫苗情況下，有可能冤枉了一隻好疫苗。

黃立民說，「毋枉毋縱是最大的原則」，指揮中心對猝死案件不可掉以輕心，應盡快就判斷結果以及停打與否標準向大眾說明。

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