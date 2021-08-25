政府認證就行 林全：對國產疫苗減少重症有信心

對於目前大家高度關注的國產疫苗議題，東洋董事長林全今天表示，不管是高端還是聯亞，由於沒有經過三期臨床試驗，沒有保護力數據，但政府讓高端通過緊急使用授權，應該有相當的保護力，「對於減少重症，我會給予相當的信心。」

東洋今天召開股東會，被問到國產疫苗相關問題，林全表示，大家對於國產疫苗的問題都有立場，「這問題會害到我，立場不同的人會攻擊我，但我不迴避。」林全透露，他已經打疫苗，但他不找特權，安排他什麼時間、排什麼疫苗就打什麼，而他打的是當時唯一選擇莫德納。

但林全也說，不管排到什麼疫苗他都接受，只要政府認證他就認證，「不管保護力高低，我認為都沒什麼差別，對重症的保護力都很好，不要去計較百分比，有疫苗就要打。」

但大家關注國產疫苗的效力，林全表示，不管打任何疫苗都有被感染的可能，各家疫苗都各有利弊，國產沒有經過三期試驗，無法證明保護力，但政府讓它過，應該就有相當的保護力，對於減少重症，他會給予相當的信心，而打疫苗都有副作用，高端的二期試驗數據也跟先前預期一樣。

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