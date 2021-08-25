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直播／本土+0！ 境外移入+1自南非入境 死亡+1

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中下午說明疫苗施打進度。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中下午說明疫苗施打進度。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例(案16049)，自南非入境；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，案16049為南非籍20多歲男性，未接種COVID-19疫苗，於今(2021)年8月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，衛生單位已匡列同班機接觸者3人，均列居家隔離；其餘接觸者匡列中。

指揮中心說明，新增之死亡個案(案15845)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月23日累計公布14,733位確診個案中，已有13,626人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,548,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,531,924例排除)，其中15,939例確診，分別為1,379例境外移入，14,507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計830例COVID-19死亡病例，其中822例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內第六輪總計75萬多人預約接種高端疫苗，昨日新北、桃園各傳一例接種高端疫苗後的死亡事件，將納入今日通報個案中。另外據消息指出，由台積電、永齡、慈濟購捐的1500萬劑德國原廠BNT疫苗，最快8月底到貨150至200萬劑。傳出睽違3個月將迎來零確診的好消息，但仍待指揮中心證實。中央疫情指揮中心指揮官陳時中將於今日下午2時記者會說明。

桃園一名陸姓專欄作家於高端開打首日才剛兒女一同去打疫苗，結果隔日上午因身體不適，送往醫院後搶救無效死亡，其死因是否跟高端疫苗有關係，仍須釐清。陳時中表示，該案是高端疫苗不良事件死亡的第一例，目前初步有心肌梗塞可能性，需要交由司法相驗。

另外新北39歲彭男疑接種高端疫苗後，到院已無生命跡象明顯死亡，經查彭男今年4次因暈倒送至本院急診，其中2次驗出禁藥陽性反應，新光醫院也依疑似疫苗不良事件通報主管機關。陳時中表示，要司法相驗由檢察官證明出來才能判定，不會因為這樣停止施打。

至於國內關注BNT到貨時間點，本報報導指出，8月底將由裕利公司運送第一批疫苗抵台，估計150萬劑到200萬劑。9到11月前則至少750萬劑疫苗抵台。外傳是否8月底將有疫苗抵台的好消息，指揮中心發言人莊人祥表示，任何廠牌疫苗都有可能，只要消息確定後就會對外公布。

新冠疫苗 BNT

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