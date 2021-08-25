挽救民眾不敢打的低迷聲勢！蔡英文捐出手臂一打「高端好感創新高」

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

國產高端疫苗開放施打，民眾接種意願卻不高，為促打高端不僅罕見三度開放預約登記，總統蔡英文8月23日也挽起衣袖，公開在鏡頭前接種疫苗，搶救全台民眾低迷的施打意願。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，蔡英文帶頭力挺高端的行為，使高端疫苗、蔡英文網路好感度雙雙拉抬出一波高峰，顯示出高端疫苗的成敗也將連帶影響蔡英文網路好感度。





東奧熱潮過去 民眾關心議題圍繞振興、疫苗

分析總統蔡英文近2個月（2021/06/25~2021/08/23）網路好感度的變化，蔡英文搭上東京奧運的熱潮，臉書一連串跟風發文的操作，成功一掃本土疫情以來持續低迷的好感度，並創下新高。

7月27日三級警戒降級後，台灣好手在東京奧運連續奪牌的好消息，蔡英文緊貼賽事發文加油、祝賀，不只一甩過去低迷的網路聲勢，好感度也在東奧期間登頂，一直到2021年8月8日東奧閉幕都明顯處於高峰。

如今東奧帶來的狂熱已經結束，全台人民的關注度回歸與民生息息相關的現實面，目前又首重振興五倍券、疫苗施打兩大議題，成為近期影響蔡英文網路好感度的關鍵。例如在多數人希望直接發現金的民意之下，8月14日蔡英文過去批評馬政府消費券、質疑為何不發現金的言論遭網友翻出，立刻使蔡英文網路好感度快速下墜。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/情緒比值(分析區間:2021/06/25~2021/08/23)





高端疫苗、蔡英文好感度彼此帶動



針對高端疫苗審核爭議，民進黨官員紛紛出聲相挺，相繼要把手臂獻出來的聲浪中，使高端疫苗好感度從谷底緩慢向上攀升。一直到8月23日蔡英文在鏡頭前完成接種，增添不少民眾對國產疫苗的信心，好感度一舉翻升創下新高。

蔡英文接種後不僅輕鬆表示「這樣就結束了？」，隨後便返回官邸繼續當日的行程，傍晚也向大家報告身體狀況一切良好，成功破除網路部分「官員自己不敢打」的質疑聲，替自己與高端疫苗拉抬出一波網路好感度高峰。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/情緒比值(分析區間:2021/06/25~2021/08/23)





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年6月25日至2021年8月23日。

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