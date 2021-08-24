陸姓作家打高端隔天送醫不治 家人：他有高血壓病史

桃園市56歲陸姓網路專欄作家昨天帶兒子、女兒接種高端疫苗，今天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治。據轉述，陸的兒子、女兒表示，陸有高血壓病史，不清楚是否跟死因有關，事發突然家人都很難過。

據了解，陸的家人今天一早發現陸躺在床上，已經失去呼吸心跳，家屬上午9點22分向119報案，救護人員到場評估陸姓作家為OHCA，立即給予CPR、AED電擊、靜脈注射等急救處置，由青埔救護車送往聯新國際醫院，但最後仍回天乏術。

當地里長黃連應表示，不認識這位陸姓作家，目前沒聽說其他里民打完高端疫苗身體不適，先前有部分里民打完AZ或莫德納疫苗後曾感覺不舒服，但因為出現症狀的時間距離施打已經過了好幾天，應該跟疫苗沒關係。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，陸男昨上午接種第1劑高端疫苗，現場休息無不適症狀後返家，上午9點家人發現陸姓民眾無反應，並撥打119求救，陸姓民眾於到院前死亡，市府衛生局依程序通報，並協助家屬處理後續相關事宜，此案待司法相驗。

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