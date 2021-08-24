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網路作家打高端後猝死一語成讖 桃市府：現場無不適
桃園市陸姓網路專欄作家昨天前往大園高中接種站接種國產高端疫苗，今天上午9時在家突然失去呼吸、心跳，119救護員緊急送醫不治，他曾在臉書表態支持國產疫苗，未料打完高端後猝死，市府新聞處長詹賀舜今天下午表示，市府早上獲報陸男到院前OHCA，依規定通報，中央指揮中心說明陸男到院前死亡、初步研判心肌梗塞，至於陸男真正死因，將待司法行政相驗查明。
56歲陸男為網路專欄作家，生前為Buzzorange政論專欄作家、也曾擔任「桃園農田水利會百年誌」主筆，他生前曾在臉書表態支持發展國產疫苗，指稱「疫苗自主」與未來國家競爭力息息相關，並說萬一接種疫苗過世，「也只能視為向病毒獻祭」。未料竟一語成讖。
詹賀舜表示，陸男在昨天上午接種第1劑高端疫苗，現場休息無不適症狀後返家休息，今天上午9時，家人發現他沒有反應，撥打119求救，陸男到院前死亡，衛生局依程序通報，協助家屬處理後續相關事宜，死因將待司法相驗結果。
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