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男子接種高端疫苗隔天猝死 桃園市府：死因待查

中央社 / 桃園24日電

國產高端疫苗昨天起首度開放接種，桃園市衛生局今天證實，一名陸姓男子昨天施打完高端疫苗後，今天上午猝死，確切死因仍待調查。

國內第6期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，施打期間預計自8月23日至8月29日止，本期可接種疫苗為高端疫苗。

桃園市政府衛生局今天證實，一名陸姓男子昨天上午施打高端疫苗後，在今天上午死亡，死因是否跟高端疫苗有關仍待調查。

根據陸姓男子在臉書（Facebook）的發文，他在昨天上午近11時，和兒女一同到某接種站接種高端疫苗，他在文內開心表示，「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端」，並附上施打照片，向朋友表示「支持國安工業高端，而且科學證實，高端最有效也最安全」。

桃園市政府消防局表示，中壢區一名56歲陸姓男子，今天上午9時許突然失去呼吸意識，家人趕緊通報119前往急救，救護人員到場時，陸男已沒有生命跡象，經急救處置後送往聯新醫院，但仍宣告不治。

新冠疫苗

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