打高端後人人喊肚子餓爆 前台大醫曝這原因讓老婆1周胖2公斤

昨（23）日開始施打高端疫苗，民進黨立委鄭運鵬、蔡易餘及毒理醫學專家招名威教授等人都響應挺國產疫苗的行列，紛紛分享施打後的心得，沒有太多不適症狀，但幾乎表示有「肚子餓」的感覺，也讓打完高端疫苗的網友認同。但前台大感染科醫師林氏壁則說，打完疫苗後的飢餓與疫苗無關，推測認為是心理作用導致。

招名威在臉書粉絲團「招名威教授 毒理威廉」表示，在施打後24小時內，比較有感的反應有3個，一是略有疲倦感，但很輕微，稍稍休息片刻是可以快速回覆精神的；第2是體溫略有上升，未超過37.5度，多喝水之後就降到36.5度了；最後是肚子餓，也表示自己是在吃完晚餐後2小時出現此現象，並慶幸自己沒出現痠痛、注射處腫脹、腹瀉、嘔吐等症狀。

高端疫苗採用「單劑式包裝」，與莫德納、AZ使用多劑型包裝不同。記者蘇健忠／攝影

不少施打過高端疫苗的網友紛紛認同招名威的肚子餓現象，表示「真的食慾變好，但根本沒有其他副作用」、「下午3:00施打，晚餐後持續餓到（隔日）早餐後」、「原來不是只有我肚子餓」、「我只有一打完就肚子餓（指無其他副作用），打前明明有吃早餐，結果午餐吃了兩人份。」

而前台大感染科醫師孔祥琪（筆名「林氏壁」）先前曾在臉書提到，老婆打完第1劑AZ疫苗後，當周胃口大開想吃東西，「結果那周體重增加了2公斤」，當時的網友也留言稱食慾真的大開，但林氏壁推測為可能是心理作用導致，「打完（後）鬆一口氣，心情好或是了卻一件事，所以胃口大開呀？」與疫苗無關。

重症科醫師黃軒也在臉書發文認為是一種內在情緒壓力的解決方式，加上若施打疫苗後並無出現新聞上的嚴重副作用等情況，「我們可以報復性的吃吃喝喝，來釋放壓抑自己很久的疫苗接種壓力！」但也提醒若食慾大開的症狀未在48小時內緩解，可能身體有慢性疾病如糖尿病在此時蠢蠢欲動，「記得去看看醫生」詢問相關症狀。

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