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高端疫苗開打 立委賴品妤接種期待又緊張

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
立委賴品妤打高端疫苗，她說真的很期待，也有點緊張，希望大家都能支持國產疫苗。 圖／觀天下有線電視提供
立委賴品妤打高端疫苗，她說真的很期待，也有點緊張，希望大家都能支持國產疫苗。 圖／觀天下有線電視提供

國產高端疫苗開打，在汐止區兩個疫苗接種站一天大約施打1300人，今(23)日第一天，立委賴品妤也預約了早上時間到山光厚德疫苗接種站打疫苗，她說真的很期待，所以，也有點緊張，希望大家都能支持國產疫苗。

大約十點半左右，立委賴品妤也依預約時間到了山光厚德市民活動中心的疫苗站，跟著人群引導後，先是在資料填寫區寫資料，接著就到了內場等候掛號，看起來似乎有點緊張，但更多的是期待的心情。

立委賴品妤表示，非常感謝公所跟國泰醫院的安排，接種站的安排是很非常迅速跟流暢的，甚至我還沒反應過來疫苗就已經打完了，我在來之前就很期待，能夠有機會打到台灣自己的國產疫苗，

賴品妤說，今天是打高端的第一批，就有一種我是第一批接種高端的感覺，是很開心，樂見其成，因為如果自己沒有國產疫苗的話，在全球疫苗大缺貨的狀況下，很容易進口的期程都是掐在別人的手上，所以，台灣自己能夠量產的話，對於整個疫情的控制跟穩定，都是一件非常重要的事情。

新冠疫苗 高端疫苗 賴品妤

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