自購疫苗不限設籍 柯文哲：80/20法則 不會弄得制度死板

北市府編列明年度28億元預算，購買250萬劑疫苗，由於市府規畫不限設籍，是否會有其他縣市民眾跑來北市打第三劑？市長柯文哲今表示，政治就是八十二十法則，不會弄得制度很死板。北市自購疫苗也沒有打算要做為「基礎免疫」使用，而是作為第三劑使用，第一、第二劑還是要中央處理。

柯文哲說，台北市編列28億元預算買疫苗，目前議會還沒有通過，甚至通過也是明年的事情。自購第三劑用意是加強用，目前美國、英國、以色列等也已要開始打第三劑疫苗。

不過柯也坦言，打第三劑疫苗有效？沒效？也還不知道，但因為台灣不是全世界跑在最前面的國家，到底打加強版疫苗有沒有效，台北市也還可以觀察，另外，病毒也還在演化，病毒會演化到什麼程度，現在的疫苗會不會失效？也不知道。

對於行政院長蘇貞昌表示，國家有一定的規定跟程序，依照中央流行疫情指揮中心所訂的規範與預約來施打疫苗，陳時中也說，採購疫苗需要中央統籌配發，被解讀是潑北市冷水。柯文哲說，地方政府買疫苗，本來就有明文規定，北市府會依照規定處理。

柯文哲表示，台北市先編列預算，也還是要到議會說明，此預算是可動用，還是要依照實際情況需要才決定要不要買，所以現在沒有辦法告訴大家，要買什麼牌子疫苗？什麼時候買？這是一個預防性的預算。

柯文哲提到，縣市政府用疫苗有各縣市的差異，例如台北市最早用輪狀病毒，另外，有些縣市用HPV子宮頸癌疫苗，即使這一刻，每個縣市打疫苗的政策不一定相同，但各縣市買疫苗本來就有明文規定，北市府會依照明文規定處理。

柯文哲說，對於北市規畫自購第三劑新冠疫苗，就是設定住在台北市就可上網登記，也沒有說要設籍北市才可以，沒有搞到那樣，所以他常說，ˇ政治就是八十二十法則，也不會弄得制度很死板。

柯說，關於這28億元的自購疫苗預算，屬於預防性預算，有需要的時候會買，會依照目前的明文規定辦理。

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