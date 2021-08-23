高端疫苗首日開打 新北副市長向中央提三點建議

高端今首施打，相關流程及施打後情形也引起關注，新北市副市長劉和然表示，既然外界關注高端施打情形，中央政府應該設法提振民眾信心，包含公開透明、科學驗證及國際接軌等面向；衛生局長陳潤秋說，目前新北施打率已達9成，都沒有相關不良反應。

劉和然認為，將疫苗安全且順利施打是政府必要的責任，市府也希望國產疫苗能在國際上成為台灣的驕傲，所以市長侯友宜多次強調，國產疫苗的發展是可長可久的，政府應該要設法提振民眾信心。

劉和然指出，提振民眾接種信心有三點，第一是所有資訊及外界疑慮公開透明，包含對各公司的甄選檢驗，以及國內專家協助檢視等，這對國產疫苗都是好的；第二是科學驗證，而非由政治主導；第三則是跟國際接軌。

至於有關各疫苗施打情況，劉和然說明，中央系統都會經過三步驟，包含意願調查、預約登記、接受施打，其中不管哪種疫苗，施打率都達97％，像今天的高端疫苗施打率目前也已達90%。衛生局長陳潤秋也說，目前都沒有相關不良反應。

劉和然強調，疫苗施打現在是重中之重，未來經濟再出發及解封等相關作為必須要有疫苗才能迎刃而解，希望中央在讓國產疫苗成功的同時，也要讓國際疫苗進口，用行動證明政府的積極度，以及可供民眾多重選擇的能力。

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