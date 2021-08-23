高端疫苗「爽約率」一次看！北部醫院數據曝光 最高8％

第六輪高端疫苗今天開打，但之前高端的預約情況不如預期，一再加開可預約年齡層。總統蔡英文一早搶打第一針，全力刺激打氣，外界紛紛關注高端接種率，今天施打隊伍中也出現不少年輕人的身影。北部醫院到診率曝光，台大醫院上午高端施打率94.68%、爽約率約5.4%、台北長庚施打率97.3%、爽約率約2.7%，台北榮總則是施打率92%、爽約率8%。

根據指揮官陳時中日前公布，過去不論廠牌的爽約率約5％，換算成施打率就是95%。

根據醫院今天疫苗接種就診率情形，台大醫院上午高端到診率為94.68%；北榮部分預約637人、實際打586人施打率92%。台北長庚部分，今天上午預約接種民眾有300人、實際報到292人，施打率97.3%。

和信治癌中心醫院部分，公共事務部主任曾裕娟表示，醫院在24日下午開打，初估有200位民眾預約接種，實際到場接種率，明日下午才會知道。不過，就以往莫德納、AZ經驗，報到率高達98%。

高端第三波加開預約進行中，從今天上午10時到8月24日下午6時，將於8月27日至29日接種疫苗。

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