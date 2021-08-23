蔡適應打高端：自己的國家自己救 對國產疫苗有信心
基隆市立法委員蔡適應今天到李偉華耳鼻喉科診所接種高端疫苗，他說，最近有人把台灣類比為阿富汗，如果以「自己的國家自己救」角度來看，接種國產疫苗就是支持自己的國家自己救。他和太太都是預約高端疫苗，對國產疫苗絕對有信心。
蔡適應上周就在臉書分享今天上午10點30分，預約前往診所接種高端疫苗，今天準時前往診所，由醫師李偉華依據中央流行疫情指揮中心指引，詢問身體狀況及注射疫苗。
李偉華說，高端疫苗保存溫度為2～8℃，開封後在小冰箱內須在6小時內使用完畢，採1人1劑方式施打。他的診所這波預約額滿871人，請預約者依照時間前來注射。
蔡適應接種完疫苗後，向其他來接種疫苗的朋友致意。他說，這一輪疫苗施打分散在各地診所施打，方便民眾就近預約接種。
蔡適應說，最近有人把台灣類比為阿富汗，如果以自己的國家自己救角度來看，接種國產疫苗，就是支持自己的國家自己救。截至目前為止，台灣已有接近60萬人預約接種國產疫苗，包含他的太太都是預約高端疫苗，對國產疫苗絕對有信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言