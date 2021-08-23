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蔡適應打高端：自己的國家自己救 對國產疫苗有信心

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立委蔡適應（右）今天到李偉華耳鼻喉科診所接種高端疫苗，表示對國產疫苗絕對有信心。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立委蔡適應（右）今天到李偉華耳鼻喉科診所接種高端疫苗，表示對國產疫苗絕對有信心。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立法委員蔡適應今天到李偉華耳鼻喉科診所接種高端疫苗，他說，最近有人把台灣類比為阿富汗，如果以「自己的國家自己救」角度來看，接種國產疫苗就是支持自己的國家自己救。他和太太都是預約高端疫苗，對國產疫苗絕對有信心。

蔡適應上周就在臉書分享今天上午10點30分，預約前往診所接種高端疫苗，今天準時前往診所，由醫師李偉華依據中央流行疫情指揮中心指引，詢問身體狀況及注射疫苗。

李偉華說，高端疫苗保存溫度為2～8℃，開封後在小冰箱內須在6小時內使用完畢，採1人1劑方式施打。他的診所這波預約額滿871人，請預約者依照時間前來注射。

蔡適應接種完疫苗後，向其他來接種疫苗的朋友致意。他說，這一輪疫苗施打分散在各地診所施打，方便民眾就近預約接種。

蔡適應說，最近有人把台灣類比為阿富汗，如果以自己的國家自己救角度來看，接種國產疫苗，就是支持自己的國家自己救。截至目前為止，台灣已有接近60萬人預約接種國產疫苗，包含他的太太都是預約高端疫苗，對國產疫苗絕對有信心。

新冠疫苗 高端疫苗 蔡適應

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