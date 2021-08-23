高端疫苗開打 桃園3民眾出現頭暈現象觀察後無礙

國產高端疫苗開打首日，桃園市今天有3人在接種後出現頭暈等症狀，其中1名外籍人士婉拒送醫，另外2人送醫院觀察無礙後已自行返家。

桃園市政府消防局表示，上午9時42分，在桃園區某國中施打完疫苗後，47歲的畢男及一名外籍女士出現頭暈情形，但意識清醒，其中畢男送醫，外籍女性則婉拒送醫，在休息後已與友人自行離去。台北榮民總醫院桃園分院表示，民眾在送醫後已無大礙，在略為休息後已自行返家。

另外上午10時24分，桃園市中壢區一處接種站，有1名26歲的王姓女子施打完疫苗後暈倒，後續意識已恢復，但仍送醫觀察。聯新國際醫院表示，民眾自述先前打針就會暈針，在醫院協助進行初步檢查後沒有問題，後來民眾就自行離院回家。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市共有5萬2000多人接種高端疫苗，接種意願相當高，出席率預估會有9成多，其實高端疫苗的安全性、有效性都通過了食藥署專家的審議，綜合效價是AZ疫苗的3.4倍，相信這是一個很好的疫苗，希望大家放心接種。

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