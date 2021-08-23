蔡英文接種本土「高端」疫苗 台灣人買單嗎？

台灣本土新冠疫苗「高端」今天(23日)開始施打，總統蔡英文一早率先完成接種，全程透過臉書直播，她在接種後向媒體表示，打疫苗時不會緊張丶沒什麼感覺。

雖然台灣早已開始施打莫德納及阿斯利康疫苗（台稱AZ疫苗），但蔡英文仍未接種任何一款疫苗，主要是為了等待本土自制疫苗。施打前，蔡英文提醒護理師將高端疫苗給媒體拍照，隨後記者問及是否緊張，蔡英文回應：「不會。」接種後，蔡英文問護理師：「這樣就結束了？沒什麼感覺。」

據統計，共有50萬人登記接種高端疫苗。民眾在施打後紛紛將照片傳到社交媒體。知名年輕作家何則文是首批接種高端疫苗的其中一人，他在其臉書表示，早上排隊約一個小時後才輪到他接種疫苗。

他寫道：「維持秩序的護理師是個大媽，現場人因為很多，動線滿混亂，所以常常有人排錯，或者走錯地方，大媽護士就要很辛苦地到處跑請大家到對的位置，不要說話等等。」

何則文向德國之聲表示，他覺得政府不會害人民，並說：「現在每個國家都在拼國產疫苗，無論哪個政黨執政都會拼國產疫苗，因此要一起拼疫苗覆蓋率，有疫苗就該打」。

對於高端疫苗未經國際認證，他並不擔心，認為台灣疫情仍控制良好，其他國家也會做出相對的入境政策，且短期內沒有出國計畫，因此影響不大。

許多民進黨籍的民意代表也在首批施打高端疫苗的名冊中，立委蔡易餘23日早上完成接種高端疫苗，他向媒體表示「力挺國產疫苗，力挺我國生技產業」並稱「高端疫苗在各項數據上顯示是一支好疫苗」。

立委陳亭妃則說，「支持國產疫苗，就是支持國力的延伸，如果我們自己國家沒有研發能力，就沒辦法跟人家競爭」。

目前台灣政府已訂購500萬劑高端疫苗，並強調沒有人會被強迫接種高端疫苗。但反對黨國民黨前主席郝龍斌等人，日前向台北高等行政法院聲請停止執行高端緊急使用授權（EUA），20日遭法院駁回。

對疫苗持疑

台灣人仍有不少人對高端疫苗持觀望態度。台灣中原大學8月16日公布調查指出，台灣社會對於國產疫苗是否具保護力仍有疑慮，有69.1％民眾對國產疫苗沒信心，只有約6.6％表示願意施打台灣自產的高端及聯亞疫苗，佔不到一成。高達77％民眾則表示願意施打mRNA疫苗。

高雄的黃小姐對高端疫苗仍采觀望態度，她向德國之聲表示，全家人都還未接種疫苗，她的父母年紀超過60歲，目前仍不考慮高端疫苗，僅登記預約阿斯利康及莫德納（Moderna）。

她向德國之聲說：「因為都沒有人打過，很像白老鼠，也不知道會不會有什麼副作用，所以先觀望看效果如何，安不安全。」

另一名31歲的簡小姐對高端疫苗仍存有疑慮。她向德國之聲表示，對高端沒有太多信心，「若有施打人數跟後遺症的統計，會比較安心」。

簡小姐指出，就算無其他疫苗可打，也不會想打高端，主要原因是未完成三期試驗，她說：「在還沒達到與進口疫苗同樣標准前，不會想打高端。」

據統計，台灣約有40%的人至少已完成一劑新冠疫苗，但只有不到5%的人完全接種。

未完成三期試驗

由於高端疫苗是采用「免疫橋接」（immunobridging）技術，以AZ疫苗的「中和抗體」做為替代療效指標，是全球首款以「免疫橋接」技術研發並投入緊急使用的新冠疫苗，因此遭部分醫界人士質疑其有效性。

醫界看法普遍分為兩種。一是因疫情緊迫性，可接受先以「免疫橋接」技術認可通過使用，但三期試驗仍得進行，另外一種看法則認為，「免疫橋接」技術通常用於疫苗修正使用，因此疫苗應該完成三期試驗後，再提供民眾施打。

澳洲南澳大學的流行病學家埃斯特曼（Adrian Esterman）指出，通常「免疫橋接」結果可以做為通過緊急授權（EUA) 使用，但這通常是疫苗在三期試驗的基礎上已被批准用於成人後，才會透過「免疫橋接」來推斷使用在兒童群體中的有效性。

不過，奧克蘭大學免疫咨詢中心主任妮基·特納（Nikki Turner）則向德國之聲表示，各國或國際上，通常會以疫苗完成三期試驗是作為認可使用的依據，但若該疫苗與另一款已通過三期試驗的疫苗，在本質上是相同產品，有些研究基本上能將數據連接起來，這在流感疫苗中很常見，

她並舉例，輝瑞公司剛公布12至15歲兒童的免疫反應和安全數據，就不是完整的三期試驗，而是用免疫橋接方法來比較青少年抗體的生成性。

中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢曾向台灣媒體《今健康》指出，高端疫苗因三期試驗還沒做好就緊急通過授權，「實在相當不安全」。他說：「一來無法確認疫苗實際的保護力，二來也無法確認到底有哪些副作用丶不良事件丶不良反應」。他建議民眾施打前三思。

不過，高端公司對自產疫苗信心十足，高端總經理陳燦堅向路透社表示：「我們已經做了這麼多實驗，每個人都看到了我們的疫苗是多麼安全。副作用太少了，幾乎沒有發燒等等。所以我認為大家可以放心」。

高端公司網站稱，疫苗抗原轉於美國國衛院（NIH）的基因重組棘蛋白S-2P的技術。該技術利用基因重組技術制作出病毒表面的棘狀蛋白，再做成疫苗打入人體以產生免疫反應，抵抗新冠病毒。網站稱「疫苗采用美國Dynavax藥廠佐劑」。

有關高端疫苗尚未經國際認證一事，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中上周曾表示，未來將與美國談判疫苗雙邊認證，且美方重視高端疫苗，會爭取高端疫苗列入認證範圍。他說：「外交之間也不是大家坐下來，講一句好就好，細部還要規畫。」

（綜合報導）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦