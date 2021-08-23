蔡英文打高端「護理師1動作」超有戲 網笑翻：是海軍陸戰隊

蔡英文總統今早7時30分前往「台大醫學院體育館」施打高端疫苗，接種後也表示身體狀況良好，會繼續進行今天的工作。而蔡英文貼出的打疫苗照片也引發熱議，其中一張照片是一名護理師「高舉疫苗」的情景，網友直呼「蔡英文總統手中無籤開始抽籤，海軍陸戰隊！」

蔡英文今早接種高端疫苗，事後在臉書貼出數張照片，並表示「台大醫院的接種空間很寬敞，動線很流暢，謝謝專業的醫護人員，一下子就幫我打完疫苗，不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作」。

而其中一張照片是一名護理師高舉手中疫苗，相當有氣勢，頗有宣示意味。有趣的構圖也引發熱議，其他網友直呼「這是開票唱名複頌嗎？」、「好喜歡這張照片，護理師很有氣勢」、「抽到海軍陸戰隊！」、「原來打疫苗還要想當兵一樣報數」、「我以為是什麼偶像劇照」、「灸英針經！」。

還有網友說「我看全世界只有台灣總統打完疫苗後，護理師還要將針筒還要拿出來示眾以茲證明的」、「全台灣唯一一個直接拿武器當眾攻擊國家元首的護理師！隨扈都還不能阻止」。

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