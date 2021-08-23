蔡英文823紀念日打高端 藍批：雙重錯誤示範

蔡英文總統在823砲戰紀念日這天施打高端疫苗。台北市前市長郝龍斌批評，蔡英文沒有辦任何823活動還在這天打疫苗，是一個錯誤示範；國民黨主席江啟臣也呼籲蔡總統，她可以選擇打高端，但請人國人有其他疫苗來選擇。

郝龍斌表示，蔡英文總統在823這一天沒有正視823的意義，也沒有辦任何的活動，甚至沒有正確詮釋823歷史地位，這是一個錯誤，「她在823打疫苗也是一個錯誤示範」。

江啟臣說，蔡總統可以選擇打高端，但請讓國人有其他疫苗來選擇；媒體詢問江啟臣曾說要打高端，江說，如果高端通過三期試驗，他可以當試驗者，但高端至今未通過三期試驗。

朱立倫受訪表示，民眾都很希望打到讓大家安心的國際認證疫苗，各國領袖也都在積極爭取國際疫苗，可是蔡總統做了什麼？要支持高端疫苗可以，但必須證明這是國際認證有效的疫苗，而不是讓民眾不得已只能打高端。

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