打疫苗過一個半小時 蔡總統：精神很好 繼續一天的工作

總統蔡英文今早7時30分前往「台大醫學院體育館」施打高端疫苗，目前距離施打時間已過一個半小時，她在臉書上透露，「現在精神很好，要繼續一天的工作。」

蔡總統今早施打疫苗後，隨即返回官邸，與東京奧運選手進行第三梯次、近期最後一場次的視訊會議。

蔡總統在臉書上表示，「今天一早，我已經順利接種國產高端疫苗。台大醫院的接種空間很寬敞，動線很流暢，謝謝專業的醫護人員，一下子就幫我打完疫苗，不會痛，現在精神很好，要繼續一天的工作。」

蔡總統也說，「再次謝謝守護國人健康的醫護人員，接種疫苗，能保護自己和家人，更能夠保護醫護人員。還有誰也是今天要打高端疫苗的嗎？我們一起為提升台灣集體的防護力盡一分心力吧。」

商品推薦