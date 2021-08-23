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總統蔡英文施打高端疫苗 一秒結束問：「這樣就結束了？」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統蔡英文今早至台大醫學院體育館接種高端疫苗，秀出打過高端疫苗之接種卡。記者胡經周／攝影
總統蔡英文今早至台大醫學院體育館接種高端疫苗，秀出打過高端疫苗之接種卡。記者胡經周／攝影

總統蔡英文今天完成高端疫苗施打，蔡總統還問：「這樣就結束了？」

總統蔡英文今天施打高端疫苗，一早到達預約地點「台大醫學院體育館」，透過網路直播，先量體溫為36.9度，並由醫師問診、說明注意事項，蔡總統也簽下施打同意書。過程中，蔡總統在等待施打疫苗時，也向在場媒體及醫護人員揮手打招呼。今天施打疫苗過程，由台大副校長張上淳及立委邱泰源等全程陪同。

蔡總統今天穿著短袖上衣，蔡總統還提醒護理師將高端疫苗拿給媒體「照一下」，隨後護理師拿出針劑向媒體展示，現場媒體問蔡總統是否會緊張，蔡總統回應：「不會。」蔡總統也向現場的台大醫護團隊表示：「這樣大陣仗打針，不好意思。」護理師將手部消毒後，接著幫蔡總統施打疫苗，經過一秒鐘就完成，蔡總統還問：「這樣就結束了？沒什麼感覺。」

施打完成後，蔡總統拿到「疫苗黃卡」，並向媒體比出「讚」的手勢，接著蔡總統與現場醫護人員合照。蔡總統也特別到現場設置的臉書拍照打卡區背板拍照，並稱要留下照片宣傳，現場有多種背板，蔡總統也稱「每一張都照一次」，隨後也提醒要給媒體「拍一下」，接著再次感謝台大團隊並離開現場。

總統府昨天表示，經過維安團隊及台大醫院協調，為降低對其他民眾影響，蔡總統將於7時30分至現場，依照相關流程，報到、問診、接種疫苗，接種完畢後離開現場，交由醫療團隊後續掌握身體狀況，總統府將進行網絡直播。總統施打之後，將回到官邸與東京奧運選手進行第三次視訊會議。

總統蔡英文今早至台大醫學院體育館接種高端疫苗。記者胡經周／攝影
總統蔡英文今早至台大醫學院體育館接種高端疫苗。記者胡經周／攝影

蔡英文總統今天完成高端疫苗施打。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天完成高端疫苗施打。記者胡經周／攝影

蔡英文總統今天完成高端疫苗施打。記者胡經周／攝影
蔡英文總統今天完成高端疫苗施打。記者胡經周／攝影

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