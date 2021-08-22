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聯亞主張全面免疫評估 食藥署：若有辦法就舉證

中央社 / 台北22日電
衛福部食藥署長吳秀梅強調，若真的有辦法就舉證，會秉持公開透明。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
衛福部食藥署長吳秀梅強調，若真的有辦法就舉證，會秉持公開透明。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

聯亞COVID-19疫苗申請緊急使用授權（EUA）失利，聯亞生技今天表示，將持續溝通以全面免疫性評估。衛福部食藥署長吳秀梅強調，若真的有辦法就舉證，會秉持公開透明。

中央流行疫情指揮中心16日宣布聯亞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗未通過EUA，集團董事長王長怡今天首度出面發聲強調，聯亞疫苗具對抗變異株優勢，呼籲受試者完成完整第2期臨床試驗，以證明疫苗續航力。

王長怡並強調，會持續與衛生福利部食品藥物管理署溝通討論全面性免疫評估，疫苗產生的中和抗體濃度並非唯一的標準，尚應納入T細胞免疫、長期免疫等。

對此，吳秀梅回應，聯亞疫苗未達EUA審查標準，她也感到遺憾，但中和抗體是種功能性抗體，是疫苗第一線的防護機制，也是普遍公認可測定的方式。

吳秀梅表示，聯亞今天在記者會提出的數據，當時在專家會議審查時都有提出，針對T細胞免疫部分，目前尚無一致可測定的標準，但各家疫苗也都有提出中和抗體效價。

吳秀梅說，過去每週都與疫苗廠商開會，積極提供諮詢輔導，連收費也沒有，但提供諮詢輔導不代表一定會通過EUA審查。

針對聯亞疫苗主張要以全面免疫性評估，吳秀梅強調，真的有辦法就舉證，大家會公開透明。

針對EUA審查機制，醫藥品查驗中心執行長劉明勳表示，各國政府會依照國家狀況，提出EUA製造許可的機制，先前討論EUA審查標準時，考量台灣在今年5月前沒有進行第3期臨床試驗的條件，因此達成採行免疫橋接的共識。

至於聯亞生技呼籲受試者繼續協助完成試驗，指揮中心發言人莊人祥回應，聯亞須先徵詢受試者意願，是否繼續參加延伸計畫，若受試者不願繼續參加，會請聯亞提供名單，指揮中心再專案安排接種其他公費COVID-19疫苗。

新冠疫苗 吳秀梅 聯亞生技

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