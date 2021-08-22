涵蓋率達39.58％ 陳時中不贊成內用以打疫苗區分客人

COVID-19疫苗人口涵蓋率國內已達39.58%，外界盼陸續恢復正常生活，以利活絡經濟，如已接種者內用無須隔板，但指揮中心指揮官陳時中表示，不贊成以打疫苗區分客人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率持續攀升，但疫苗數量吃緊，再加上適逢假日，21日接種人數僅5000多人次，明顯少於20日的3萬9842人次。截至昨天，全台累計接種約1006多萬人次，人口涵蓋率約39.58%、劑次人口比42.86%。

隨著COVID-19疫苗接種人數增加，台北市長柯文哲在昨天台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會提及，希望在台北市推動疫苗護照，未來餐廳內用分為打過疫苗民眾坐一區，沒施打疫苗者在另一區梅花座。

但陳時中在今天下午指揮中心記者會中認為，由於現階段COVID-19疫苗最多僅能提供12歲以上使用，需要家長陪同用餐的小孩，若因為沒有疫苗可接種，而被迫與大人分開用餐，恐怕並不合適。現在疫苗數位證明優先以爭取國際雙邊認證為重點，後續再討論運用方式。

國內COVID-19疫苗數量吃緊，指揮中心發言人莊人祥今天下午告訴中央社記者，國內阿斯特捷利康（AZ）疫苗共有69.5萬劑、莫德納（Moderna）疫苗剩下20.3萬劑。

由於台灣近期到貨的疫苗數量並不龐大，今天下午有媒體在記者會中問到，中央如何看待有民眾擔憂打不到第2劑疫苗，宣稱有緊急出國需求，爭取接種機會。對此，陳時中強調，騙人是一件不好的事情，雖國內接種第2劑疫苗時程會較晚展開，但承諾一定都打得到，不用如此大費周章。

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