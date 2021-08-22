高端疫苗無殘劑問題 出現「爽約劑」可能再開放預約

國產的高端COVID-19疫苗明天首次開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，高端疫苗是一劑成型，沒有殘劑問題，但若爽約劑數量多，不排除再次開放預約。

國內第6期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，施打期間預計自8月23日至8月29日止，本期可接種疫苗為高端疫苗。過去大規模接種計畫之下，阿斯特捷利康（AZ）疫苗爽約率約為8%，莫德納（Moderna）疫苗爽約率則不到2%，高端疫苗爽約率備受關注。

部分醫界人士認為，高端疫苗爽約率可能比AZ疫苗及莫德納疫苗更高，但陳時中樂觀以待，他今天下午表示，研判疫苗爽約率不會有廠牌差異，預測如期接種人數將會達95%，約5%民眾可能爽約。

陳時中說，高端疫苗自8月23日至8月29日施打，相信地方施打量能一定沒問題，若高端疫苗出現爽約劑，開打後會隨時注意爽約劑數量，若劑量真的很多，可能會再將爽約劑釋出，開放有意願登記的民眾預約。

陳時中也提到，由於高端一劑成型，並不會如AZ疫苗及莫德納疫苗，屬於多劑型瓶裝，需要額外一針一針抽取，不僅沒有殘劑問題，且接種作業上，如抽取量有誤等失誤機會較小，一劑成型相對於多劑型瓶裝疫苗是更好的選擇。

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