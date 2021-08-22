高端反悔不打恐增？ 陳時中：不分廠牌爽約率約5％

高端疫苗明起接種，但之前高端的預約情況不如預期，一再加開可預約年齡層；外界也擔心明起開始接種後，是否會有爽約的問題。指揮中心指揮官陳時中表示，過去不論廠牌的爽約率約5％，至於高端有多少等接種後就會知道。但如果真的有剩餘，會再開放預約。

陳時中表示，一般就已把預約未出現的量也估算進疫苗接種和配送量當中，如果真的有剩餘會在開放預約，而23日至29日施打期間的量能沒有問題，有人想打就會再開放。

而高端和其他疫苗不同在於為單劑量瓶裝而非多劑量瓶裝，有民眾擔心可能預約不到殘劑。陳時中則笑說，「疫苗接種不是以打殘劑為目標」。高端在合約上提供200萬劑單劑型，之後才會有多劑型包裝，不會有抽剩的疫苗且出錯機會小，相對來說更好。

另外有些人因打不到第二劑疫苗，而拿機票證明前往醫院接種，再退掉機票。對於此類鑽漏洞的行為，陳時中則表示，第二劑就算晚一點但一定會打得到，不用這樣大費周章，「這樣騙人也不好」。

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