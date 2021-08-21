筋肉媽媽打AZ出現肺栓塞 指揮中心曝國內有32件

知名網紅、健身教練「筋肉媽媽」昨於臉書發文，透露8月初接種第一劑AZ疫苗，出現心跳加快、頭痛等副作用，就醫後發現「血栓指數高」，後來經過核子醫學檢查，確認肺栓塞，難過表示「我很難受想哭，醫生說一旦靜脈栓塞，這輩子都可能復發」，更嘆因栓塞無法運動，「那命運逼我轉行嗎？」

指揮中心發言人莊人祥表示，接種疫苗後可能出現深層靜脈栓塞、以及肺栓塞兩種情形。截至8月11日下午6點，目前全台通報深層靜脈栓塞案件34起，年齡介於24.9歲至87.9歲，發病時間介於1至63天；肺栓塞通報案件有32件，年齡24.5歲至94.1歲，發病時間介於1至31天，這兩種不良通報，不良值都沒有超過背景值，也可能累計觀察時間較短的狀況下，目前沒有明確結論。

國外有做BNT、AZ疫苗長時間抗體效價變化消長的研究，發現超過半年後，AZ疫苗抗體效價會比BNT高，國內會做本土研究？指揮官陳時中說，疫苗確效情況隨時間在變，採取臨床試驗的地區不同，實際數據顯示、跟背景地方差異，以及疫苗注射時選擇年齡層，所產生變化也都有差異。

陳時中說，國內對於疫苗的效力有一個計劃在進行，像是打過不同疫苗、在不同時間，但我們沒有辦法做保護力的比較，只能做中和抗體的比較，各類疫苗都有在做。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

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