BNT疫苗將獲美國藥證 陳時中：採購仍以政府為主
輝瑞BNT的COVID-19疫苗最快下週在美國取得藥證，外界好奇上市後是否更容易買到。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前各疫苗大廠在採購上，仍以和政府往來為主。
有媒體報導指出，台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買的輝瑞BNT疫苗，中秋節前可能有百萬劑抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前面對提問時坦言「不否認」且情形樂觀。
駐德代表謝志偉今天也透過臉書發文指出，德國某重要部會官員向他告知，「BNT供貨給台灣的進度有很正面的發展」。
指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，BNT疫苗採購事宜一直進行中，希望很快能對外報告。
另外，輝瑞BNT疫苗也傳出即將獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）核准，取得正式藥證，外界好奇取得藥證後是否不用再透過政府採購，更容易購買。
陳時中表示，全球藥廠都在為取得疫苗藥證做準備，但據他了解，各疫苗廠仍以和政府往來為主要政策，或許到明年才會有一些變化。
因應國際變異株疫情，外界也好奇疫苗抗體能持續多久。陳時中說，隨疫情不斷變化，很多實際數據可能已經不同於疫情最初，因此國內也有相關計畫，評估各種廠牌疫苗於不同時間點的中和抗體效價。
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