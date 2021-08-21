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1005萬人次接種COVID-19疫苗 涵蓋率達39.56%

中央社 / 台北21日電

根據最新統計，全台有超過1005萬人次接種COVID-19疫苗，人口涵蓋率約39.56%；因應開學在即，指揮中心近日也將加發4萬劑疫苗供新進教師施打，確保校園安全。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗覆蓋率持續攀升，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共有3萬9842人次接種疫苗，全台累計接種1005萬7641人次，人口涵蓋率約39.56%、劑次人口比42.82%。

國產的高端COVID-19疫苗預計23日開打，截止目前已有近60萬人完成預約，指揮中心今天宣布23日再加開20萬名額，預計27日至29日可接種。

不過，根據食藥署檢驗封緘數據，目前僅有61多萬劑高端疫苗通過檢驗放行，疫苗是否夠用引發關注。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，後續加開的20多萬劑確實還在檢驗封緘當中，但以到貨量推估，近期有機會放行，萬一最後檢驗未過，那「後面人就抱歉了」。

隨開學在即，許多人也關心新進教師何時能接種疫苗。陳時中說，相關造冊已完成，近期將配發4萬多劑疫苗，會讓要打的人都打得到。

另外，網紅筋肉媽媽8月初接種第一劑AZ疫苗後，開始出現心跳加快、頭痛等症狀，就醫檢查後發現疑釀肺栓塞。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，疑與疫苗有關的栓塞分為2種，一為深層靜脈栓塞，截至8月11日共接獲34件通報，年齡介於24歲至87歲，為接種後約1天至63天發生；另一種肺栓塞共通報32件，年齡介於24歲至94歲，為接種後約1天到31天發生，目前評估通報件數都沒有高於背景預期值。

新冠疫苗

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