郭台銘明晚回台 永齡：BNT疫苗時間表或決策尊重指揮中心

鴻海創辦人郭台銘與台積電購捐政府1000萬劑BNT疫苗，郭台銘日前前往歐洲了解出貨情形。永齡基金會執行長劉宥彤今天表示，郭將於今天結束此次歐洲行程，預計於台灣時間明晚回到台灣，進行隔離，此行兼顧公私行程，「郭台銘盡力了」。

對於各界關心的採購疫苗到貨進展，或是疫苗取得需要的協助與困難排除，劉宥彤說，相關資訊都已告知政府單位，不論是時間表或進一步有利於大眾的決策，尊重指揮中心的說明。

劉宥彤表示，郭台銘此次歐洲之行，見到的朋友們都很溫暖也很幫忙，也謝謝社會大眾給予的支持與鼓勵。

商品推薦