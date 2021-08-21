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打高端疫苗前必看！罕見2副作用曝光 3類人不宜接種

聯合新聞網 / 綜合報導
下周第六輪將開放施打高端疫苗，截至昨天中午，總共約60萬人預約。 圖／食藥署提供
下周第六輪將開放施打高端疫苗，截至昨天中午，總共約60萬人預約。 圖／食藥署提供

下周第六輪將開放施打高端疫苗，截至昨天中午，總共約60萬人預約，指揮中心也罕見開放第三度預約接種，提供8月13日疫苗平台重啟後，新選擇高端疫苗預約，估約有5萬人，指揮中心發言人莊人祥表示，這次加開仍屬第六輪，不排除在8月23日開放接種後同時進行，而疾管署網站也曝光高端疫苗的副作用，並且建議3類人不宜施打。

疾管署網站顯示，高端疫苗接種後可能發生反應大多為接種部位疼痛、紅腫，常見的不良反應以注射部位疼痛最高，接著是全身無力、肌肉痛，通常呈現輕度或是中等強度，另外也會出現如頭痛、腹瀉、噁心、嘔吐、發燒等症狀，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。

除了常見副作用，高端疫苗組也有一位受試者通報出現罕見「急性周邊性顏面神經麻痺」的症狀，受試者是在接種第2劑後13天發現此不良反應。另外也有出現罕見「眼壓過高」的神經系統疾病。

另外高端接種說明書也指出，若是發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種，另外過去曾發生血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起之血小板低下症者，或是對於疫苗成分有嚴重過敏反應史的人，應避免接種。

目前缺乏孕婦接種之臨床試驗及安全性資料，孕婦若是新冠肺炎高職業暴露風險者或具有慢性疾病而易導致重症者，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險，評估是否接種。

國內開放高端疫苗預約接種，首波開放65歲以上長者、20歲到64歲第九類對象及36歲至64歲民眾，符合資格者共計60萬人，第二波加開20歲至35歲年輕族群，共計30萬人，前兩波實際預約接種人數，僅59萬9613人，占約6成6。

新冠疫苗

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