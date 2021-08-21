混打疫苗過48小時 醫曝副作用「僅一種」喊：2天內全台+0

疫情指揮中心日前開放阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打莫德納（Moderna）疫苗，優先讓專責醫療院所第一線醫護。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男也表示自己已混打過48小時，而副作用只有打針部位痠痛，並強調「我們受苦打這混打第二劑，就為了取得最佳保護力，來對抗delta變種。」

沈政男在自身臉書上發文指出，如果不動到打針部位，只是有一點點疼痛，如果觸摸到會更痛一些，但當自己舉高手臂，像是要穿衣服時的動作，疼痛最為明顯，導致有些時候不敢舉高手臂，感覺就像五十肩。

「我們受苦打這混打第二劑，就為了取得最佳保護力，來對抗delta變種」，沈政男解釋，疫苗是打在三角肌（Deltoid muscle）上，所以才會出現注射部位的疼痛，但並無出現其他副作用，

他也透露，自己前晚可以慢跑，昨晚可以值班，完全都不受影響。對此，他也說明自己打第一劑AZ時完全沒有任何不適，連手臂疼痛都沒有，「接下來BNT就要到港，如果你想要混打，可以等等，即使超過了十二周也沒關係。然而，如果你覺得趕緊打兩劑比較安心，那也是很好，就只是『突破性感染』的機會稍高一些」。

沈政男也形容，「兩劑AZ，等於吃了兩碗陽春麵；兩劑mRNA，等於吃了兩碗牛肉麵；而混打，就等於一碗陽春麵+一碗牛肉麵。飽是都會飽，但口感爽度並不一樣」。他也在文末補充說明，自己的例子也只是提供參考，最後疫苗要怎麼打最終都是自己決定，除此之外，他也大膽假設「如果我猜得沒錯，這兩天就要出現全台加零了」。

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