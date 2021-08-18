高端疫苗加開20至35歲對象 一小時湧8.2萬人預約
指揮中心宣布加開20至35歲民眾預約接種第6輪高端COVID-19疫苗，今天下午4時開放系統，一小時內已有8.2萬人搶先完成預約，累計全台已有逾50萬人預計下週接種高端疫苗。
國產高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗截至目前已有逾61萬劑完成檢驗封緘，可供民眾接種。中央流行疫情指揮中心宣布，自今天下午4時起至20日中午12時，開放20歲至35歲民眾預約，將於23至29日開放接種。
指揮中心公布最新統計，截至今天下午5時，符合預約資格人數共29萬4798人，已完成預約者則有8萬2527人，占符合預約資格人數27.99%。
指揮中心先前開放36歲以上一般民眾、20歲以上第9類對象（有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）預約接種高端疫苗，已有41.9萬人完成預約。加上新開放的20至35歲族群，全台已有約50.1萬人完成預約接種高端疫苗。
指揮中心統計，截至目前全台已有逾1343萬人完成疫苗意願登記，當中扣除第6輪疫苗預約的人數，還有54萬7565人有意施打高端疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言