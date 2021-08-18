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高端疫苗加開20至35歲對象 一小時湧8.2萬人預約

中央社 / 台北18日電
指揮中心宣布加開20至35歲民眾預約接種第6輪高端疫苗，一小時即湧進8.2萬人預約。圖／聯合報系資料照片
指揮中心宣布加開20至35歲民眾預約接種第6輪高端疫苗，一小時即湧進8.2萬人預約。圖／聯合報系資料照片

指揮中心宣布加開20至35歲民眾預約接種第6輪高端COVID-19疫苗，今天下午4時開放系統，一小時內已有8.2萬人搶先完成預約，累計全台已有逾50萬人預計下週接種高端疫苗。

國產高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗截至目前已有逾61萬劑完成檢驗封緘，可供民眾接種。中央流行疫情指揮中心宣布，自今天下午4時起至20日中午12時，開放20歲至35歲民眾預約，將於23至29日開放接種。

指揮中心公布最新統計，截至今天下午5時，符合預約資格人數共29萬4798人，已完成預約者則有8萬2527人，占符合預約資格人數27.99%。

指揮中心先前開放36歲以上一般民眾、20歲以上第9類對象（有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）預約接種高端疫苗，已有41.9萬人完成預約。加上新開放的20至35歲族群，全台已有約50.1萬人完成預約接種高端疫苗。

指揮中心統計，截至目前全台已有逾1343萬人完成疫苗意願登記，當中扣除第6輪疫苗預約的人數，還有54萬7565人有意施打高端疫苗。

新冠疫苗

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