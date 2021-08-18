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苗栗提案打國際認證疫苗 陳時中：依中央規定

中央社 / 台北18日電
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，第一排由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

苗栗縣議會昨天通過提案，建請苗栗縣內施打的COVID-19疫苗必須經過國際認證。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天強調，疫苗接種是全國統一事項，要依據中央規定辦理。

苗栗縣議會昨天通過國民黨團提出的臨時動議，要求苗栗縣使用的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗都須經過國際認證才能供以施打，但該動議無強制力，須待縣政府審酌。

媒體今天在疫情記者會上詢問此事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，疫苗接種是全國統一事項，要根據中央規定辦理。

指揮中心今天宣布，第6輪疫苗預約加開20至35歲民眾可預約打高端疫苗，媒體提問副總統賴清德日前已改登記高端疫苗，是否能在此輪接種。陳時中說，必須在13日中午12時前登記才符合預約資格，但若疫苗供應充足，不排除再增加。

媒體也詢問，外交部若以國產疫苗援助友邦國家，是否影響國內疫苗供應，陳時中表示，外交部會對邦交或非邦交國家進行必要動作，但指揮中心立場清楚，不能影響到國內疫苗供應。

新冠疫苗 陳時中

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