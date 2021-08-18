全台近千萬人次接種COVID-19疫苗 涵蓋率近4成
指揮中心今天公布，全台疫苗接種逾995萬人次，預計近日將突破千萬人次接種，而疫苗接種人口涵蓋率近4成。
中央流行疫情指揮中心統計，昨天有4萬9439人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至目前全台累計接種達995萬1034人次，疫苗接種人口涵蓋率達39.4%，劑次人口比為每百人42.4劑。
疫苗接種持續進行，媒體提問有高雄診所醫師反映，打了阿斯特捷利康（AZ）疫苗後超過10週仍等不到第2劑。
對此指揮中心發言人莊人祥說，前1輪的AZ疫苗配發是針對5月30日前接種第1劑者，5月31日後接種者，只要間隔10到12週皆可施打。
而疫苗接種後不良事件，莊人祥表示，目前已有527件救濟申請案，目前已展開鑑定，但都尚未結案。另接種AZ疫苗後出現罕見的血栓併血小板低下症候群（TTS），目前有17例通報。
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