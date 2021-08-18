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國防部前副部長疑涉共諜 檢調搜索約談2空軍退將

12-17歲年輕人疫苗新選擇 食藥署將開放莫德納接種

聯合報 / 記者楊雅棠許政榆謝承恩／台北即時報導
陳時中今天證實，疾管署已向食藥署申請莫德納疫苗開放12歲至17歲接種，下午就會有審查公文，將請專家小組評斷如何運用。記者謝承恩／攝影
陳時中今天證實，疾管署已向食藥署申請莫德納疫苗開放12歲至17歲接種，下午就會有審查公文，將請專家小組評斷如何運用。記者謝承恩／攝影

青少年不只有BNT疫苗可打，未來也有望接種莫德納疫苗！指揮中心指揮官陳時中今天證實，疾管署已向食藥署申請莫德納疫苗開放12歲至17歲接種，下午就會有審查公文，將請專家小組評斷如何運用。

台大公衛學院教授陳秀熙團隊今於「新冠肺炎防疫科學線上直播」表示，美國最新研究發現12到17歲青少年接種莫德納疫苗的安全性「可接受」，未來對12到17歲階段的青少年可考慮採BNT與莫德納並進方式接種，「多一種疫苗選擇」。

陳時中表示，疾管署已有向食藥署申請，將請專家小組看如何運用。不過他強調，雖然交互運用有必要，但並非指兩種疫苗混打，而是多了一種選擇，但在莫德納的量上還是要考量已接種者的第二劑需求，因此12至17歲的族群仍會以BNT為主。

另外界質疑指揮中心宣布聯亞未通過EUA當天上午，陳時中接受廣播節目專訪稱讚聯亞產能大，隨後於記者會卻宣布未通過EUA，恐有「股票操盤嫌疑」。陳時中反問，「我有稱讚聯亞嗎？」他表示，只說了審查中午有結果會跟大家報告。

而對於國軍將強推官兵接種高端疫苗，陳時中表示，「想打我們都尊重，主要看量的問題」。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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