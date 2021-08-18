高端疫苗預約不到7成 指揮中心加開到20歲族群接種

第六輪開放登記高端，自16日起符合資格民眾即可預約，今天中午12時收單。但截至昨天下午5時，符合資格人數為60.5萬人，完成預約人數僅39.8萬人，占65.84%，還有20.7萬民眾尚未預約；而到今天中午12時，則有41.9萬人預約，占69％。指揮中心指揮官陳時中表示，今天下午4時會重啟預約，開放20歲至35歲年輕人預約。

陳時中表示，自8月16日10時起，已開放高端疫苗預約，至今日12時截止，總計約41.9萬人完成預約，並將於8月23日至8月29日施打。但為利疫苗資源有效利用，將自8月18日16時至8月20日12時止，增加開放「8月13日12時以前意願登記，且為35歲至20歲(含)『即2001年8月23日以前出生』民眾」預約，估計約有29.8萬人。

陳時中提醒提醒，8月16日至8月18日12時宣布符合預約資格對象，包含「65歲以上長者」、「64歲至20歲(含)第九類對象」以及「64歲至36歲(含)民眾」，已於8月18日中午12時停止預約及修改；8月18日16時至8月20日12時，僅開放增加開放對象進行預約。 今天下午4時重啟高端疫苗預約，開放20歲至35歲年輕人預約。圖／指揮中心提供

商品推薦