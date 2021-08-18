第6輪預約今中午結單 陳時中下午2時主持記者會

第六輪開放登記高端疫苗，自16日起符合資格民眾即可預約，收單日在今天中午12時。據指揮中心下午5時最新數據，符合資格人數為60.5萬人，現階段已完成預約人數為39.8萬人，占65.84%，還有20.7萬民眾尚未預約。對於疫苗預約最新情況，指揮中心臨時記者會將於下午2點召開，由指揮官陳時中親自說明，屆時將提供直播。

昨日國內新增4例本土、14例境外移入，無死亡案例。但台電出現2起確診，其中一案為完整接種兩劑莫德納疫苗的30多歲孕婦，疑似為我國首例「突破性感染」孕婦確診個案，且可能為第一例接種兩劑莫德納疫苗仍染疫的案例。

指揮中心發言人莊人祥表示，自3月22日至8月8日止，在完整接種兩劑AZ疫苗的民眾中，共出現11例「突破性感染」案例，其中6例為第二劑接種滿14天以上確診，3例感染Alpha變異株，另3例因Ct值大於30，未作基因定序，而這6例皆屬無併發症的輕症確診者；此外，在莫德納疫苗部分，仍未傳出「突破性感染」案例。

陳時中昨於疫情記者會表示，台電群聚案尚未納入案號，後續將由市政府進行相關疫調，由於個案狀況不同，要根據事實來判定，現已匡列30人居家隔離，同層員工則須居家隔離辦公14天。

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