高端COVID-19疫苗最新預約狀況 陳時中下午說明

中央社 / 台北18日電
第6輪COVID-19疫苗為高端疫苗，預約到今天中午12時止，預約若未額滿是否往下開放未滿36歲民眾接種，指揮中心指揮官陳時中下午將說明。圖／聯合報系資料照片
第6輪COVID-19疫苗為高端疫苗，預約到今天中午12時止，預約若未額滿是否往下開放未滿36歲民眾接種，指揮中心指揮官陳時中下午將說明。圖／聯合報系資料照片

第6輪COVID-19疫苗為高端疫苗，預約到今天中午12時止，最新預約統計，以及若預約未額滿是否往下開放未滿36歲民眾接種，指揮中心指揮官陳時中下午將說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第6輪將開放施打國產高端疫苗，已超過61萬劑完成檢驗封緘。16日上午10時起開放全台約60萬名符合資格者預約，並於23至29日開放接種。

符合第6輪高端疫苗預約資格者，包含36歲以上一般民眾，與20歲以上第9類對象（有易導致嚴重疾病的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者）。

中央流行疫情指揮中心截至昨天下午5時統計，近40萬人完成預約接種高端疫苗，占符合資格者的65%。今天中午預約截止後，陳時中將於下午2時說明最新預約統計，以及是否開放未滿36歲的民眾預約接種高端疫苗。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠疫苗 陳時中 COVID-19

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