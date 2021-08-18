基層診所醫護盼混打疫苗 醫師公會籲速訂時程

中央社 / 台北18日電

基層診所醫護接種AZ 疫苗後盼混打莫德納疫苗，以提升保護力，醫師公會全國聯合會呼籲中央流行疫情指揮中心盡速訂定時程，確認混打的莫德納疫苗如期撥發。

疫情指揮中心上週開放阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打莫德納（Moderna）疫苗，優先讓專責醫療院所第一線醫護，且與第1劑AZ疫苗間隔達10週以上者混打，但基層診所醫護苦等不到混打，指揮官陳時中昨天表示，應該快了。

中華民國醫師公會全國聯合會發布聲明表示，感謝指揮中心開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打以提升第一線醫護人員對抗最早在印度發現的Delta變異株的保護力。

醫師公會指出，因混打疫苗政策宣布較慢，許多醫院專責病房醫護已完成2劑AZ疫苗，可混打人數少，但診所醫護人員第1劑相對較晚打，最近各縣市正安排其打第2劑，呼籲指揮中心速訂時程，確認疫苗如期撥發到各縣市，供醫護人員混打。

醫師公會也呼籲各縣市衛生局，以最快速度配合指揮中心開放的混打政策，以造冊、專案登記等方式，讓符合資格的醫護人員能夠迅速、順利接種適當疫苗，周全防疫保護，守護國人及社區的健康。

新冠疫苗

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