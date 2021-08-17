第9類青壯年等不到莫德納 擬下批到貨再開放

COVID-19疫苗國內供應吃緊，52歲以下的第9類對象遲遲等不到莫德納疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，等到下一批莫德納疫苗抵台，應該就會再往下開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到貨不穩定，有第9類重大傷病的民眾經醫師建議接種莫德納疫苗，但他因年齡僅40歲，遲遲等不到莫德納疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前AZ、高端疫苗接種條件已放寬到全年齡層的第9類對象，只剩莫德納疫苗開放到53歲，等到下一批莫德納疫苗抵台，應該就會再往下開放。

他並指出，針對有特殊或緊急情況須接種莫德納疫苗者，可請醫院、地方政府向指揮中心諮詢反應。

根據COVID-19公費疫苗預約平台，全台有超過400萬人獨鍾莫德納疫苗。有媒體詢問，未來若有輝瑞BNT疫苗抵台，是否優先開放這400多萬人接種。

陳時中說，400多萬人是「曾經登記過」，真實數目並沒這麼多，未來若有BNT疫苗抵台，一樣會先做意願登記，再來照規定依據安排接種。

此外，由於疫苗有限，不少新進教師或代課、課後照顧老師約不到疫苗，恐怕難以趕在開學前接種完畢。

陳時中指出，目前相關名單都在整理中，但無法掌握確實沒接種的人數，會視需要盡可能滿足，畢竟開學是件蠻重要的事。

除了教師，許多準備入營的役男也都還沒接種疫苗，恐增加染疫風險。陳時中說，國軍確實需要提高疫苗涵蓋率，會再跟國防部溝通、了解狀況。

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