快訊

評／軍事科技發展快速恐威脅台灣戰略地位？

喀布爾兩樣情！民眾忙逃難 神學士民兵闖樂園大玩碰碰車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第9類青壯年等不到莫德納 擬下批到貨再開放

中央社 / 台北17日電
圖為醫師正在替接種者評估身體狀況。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影
圖為醫師正在替接種者評估身體狀況。聯合報系資料照片／記者陳俊智攝影

COVID-19疫苗國內供應吃緊，52歲以下的第9類對象遲遲等不到莫德納疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，等到下一批莫德納疫苗抵台，應該就會再往下開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗到貨不穩定，有第9類重大傷病的民眾經醫師建議接種莫德納疫苗，但他因年齡僅40歲，遲遲等不到莫德納疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前AZ、高端疫苗接種條件已放寬到全年齡層的第9類對象，只剩莫德納疫苗開放到53歲，等到下一批莫德納疫苗抵台，應該就會再往下開放。

他並指出，針對有特殊或緊急情況須接種莫德納疫苗者，可請醫院、地方政府向指揮中心諮詢反應。

根據COVID-19公費疫苗預約平台，全台有超過400萬人獨鍾莫德納疫苗。有媒體詢問，未來若有輝瑞BNT疫苗抵台，是否優先開放這400多萬人接種。

陳時中說，400多萬人是「曾經登記過」，真實數目並沒這麼多，未來若有BNT疫苗抵台，一樣會先做意願登記，再來照規定依據安排接種。

此外，由於疫苗有限，不少新進教師或代課、課後照顧老師約不到疫苗，恐怕難以趕在開學前接種完畢。

陳時中指出，目前相關名單都在整理中，但無法掌握確實沒接種的人數，會視需要盡可能滿足，畢竟開學是件蠻重要的事。

除了教師，許多準備入營的役男也都還沒接種疫苗，恐增加染疫風險。陳時中說，國軍確實需要提高疫苗涵蓋率，會再跟國防部溝通、了解狀況。

新冠疫苗 莫德納疫苗 陳時中

延伸閱讀

陳時中：高端巴拉圭三期臨床 恐難取得台灣藥證

國際追加第3劑成趨勢 陳時中：不排除再加購疫苗

高端39萬人預約！疫苗仍缺「課輔老師、役男打不到」

混打高端試驗進行式？ 長庚：計畫還在撰寫中

相關新聞

第9類青壯年等不到莫德納 擬下批到貨再開放

COVID-19疫苗國內供應吃緊，52歲以下的第9類對象遲遲等不到莫德納疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，等到下一批莫...

台大試驗支持混打？張上淳：進展順利由指揮中心公布

中央流行疫情指揮中心已開放第一類醫療機構人員混打疫苗，即第一劑打AZ疫苗超過10周者，第二劑可選莫德納疫苗，同時也已委託...

聯亞未通過EUA原因 食藥署公布AZ「中和抗體效價」了

國產疫苗聯亞未通過EUA審查，衛福部食藥署藥品組副組長吳明美公布200位國人接種AZ疫苗的中和抗體效價為187.9，審查...

藍委批把疫苗數當母數汙辱國民智商 教育部澄清了

教育部上周公布高中以下補習班從業人員疫苗接種率為69%，提供立委資料下修為54%，但國民黨立委林思銘今天指出，教育部統計...

陳時中：高端巴拉圭三期臨床 恐難取得台灣藥證

疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）日表示，高端疫苗在巴拉圭做三期臨床試驗，有獲得當地政府的同意，指揮中心不會干涉。但是由...

聯亞未通過EUA審查 侯友宜：公開透明才能讓民眾信任

國產疫苗聯亞未通過EUA審查，新北市長侯友宜今天在防疫記者會上表示，國產疫苗發展他樂觀其成，但必須要有很多專業檢驗，更要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。