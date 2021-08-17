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國際追加第3劑成趨勢 陳時中：不排除再加購疫苗

中央社 / 台北17日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，因應國際間追加施打第3劑COVID-19疫苗的趨勢，未來不排除再加購其他疫苗，也會盡快擴大AZ、mRNA疫苗混打對象。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗吃緊，外界好奇台灣是否再加購疫苗，或開放第2劑混打不同廠牌，例如AZ疫苗混打高端或輝瑞BNT疫苗，以加速疫苗使用效率及提高保護力。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因應疫苗需求以及國際間追加施打第3劑疫苗趨勢，指揮中心會審慎思考，不排未來除再加購其他疫苗。

在疫苗混打方面，現在僅開放第一線高風險醫護人員可以AZ疫苗混打mRNA製程的疫苗，目前國內的mRNA疫苗只有莫德納，輝瑞BNT的mRNA疫苗尚未到貨，基層醫護頻頻要求擴大混打對象。

陳時中說，目前第1-1、1-2類的第一線高風險醫護已陸續開始混打，第1-3類醫事人員已完成造冊，擴大對象「應該快了」。

高端疫苗總經理陳燦堅今天在股東會上表示，目前已經與台大與林口長庚2家醫學中心啟動施打第1劑AZ或是莫德納疫苗的醫護人員，第2劑混打高端疫苗的臨床試驗，預計3至5個月數據結果即可出爐。

對於疫情指揮中心是否開放AZ疫苗或莫德納疫苗混打高端疫苗，陳時中指出，高端疫苗才剛剛通過緊急使用授權（EUA），未來等到混打實驗數據出爐，才會討論混打問題，目前專家也還未同意兩種mRNA疫苗混打。

新冠疫苗

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