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高端39萬人預約！疫苗仍缺「課輔老師、役男打不到」

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心8月17日記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心8月17日記者會出席名單，由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內面臨疫苗接種空窗期由高端疫苗上場，目前國內第六輪開打高端疫苗，已有39萬人預約接種，占符合資格人數六成，然而開學將至，包含代課老師、課後輔導老師仍排不到疫苗，至於面對疫苗短缺，未來是否考慮AZ混打高端疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗仍會持續進貨，混打高端仍需要實驗才知道結果。

另外國內降級後，內政部役政署8月起恢復辦理役男入營，但許多役男卻還沒有打疫苗，擔心入營後增加染疫風險。陳時中也表示，會持續規畫進行施打。陳時中指出，現以國軍提高施打率為目標，後續會跟國防部了解役男等相關規劃。

其中課後照顧的老師，教育部說要預約系統進行，但有很多年輕老師排不到，無法銜接開學。陳時中表示，針對八月新進教師造冊接種，已經整理網上相關名單，但目前還無法掌握確定數目，需要透過系統進一步核對，並表示「開學是蠻重要的事情，有需要的量會想辦法滿足。」

第六輪開打高端疫苗，符合預約資格60萬5359 人。自8月16日開放預約接種，截至8月17日下午1時，已完成預約人數39萬1585人，佔符合預約資格人數64.69%。混打疫苗面臨空窗期，是否考慮施打過第一劑AZ疫苗的國人，可混打高端疫苗。陳時中表示，疫苗還是陸續會進來，而高端疫苗才剛通過EUA，混打要等實驗後，經專家小組建議與否才可參考。

目前國人的施打率已累計接種988萬7295人次，AZ接種630萬7256人次，莫德納接種358萬0039 人次接種人口涵蓋率39.21%，劑次人口比 42.13(劑/每百人)。

發言人莊人祥指出，昨日新增47例疫苗接種不良反應通報，其中23例非嚴重個案、5例死亡，19例為其他疑似嚴重個案。

另外在5例接種後死亡個案中，有2例為接種AZ疫苗後，年齡為48歲至90歲間，為接種疫苗後8日發生，另外有3例接種莫德納，年齡為48歲至60歲間，為接種疫苗後1日至16日間發生。

新冠疫苗 高端疫苗

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