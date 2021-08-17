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使用疫苗證明「現不宜推動」 陳時中：先提高接種覆蓋
國內推動疫苗證明、檢驗證明，將採數位化線上平台進行，可望作為國內通行等使用。然而指揮中心指揮官陳時中指出，昨天法制組召開會議討論，在疫苗數位證明及檢驗證明的名稱上，需要研擬地更完整，並表示「疫苗證明」，需要待國內疫苗覆蓋率較高，才有使用的考量，現在不宜推動。
原先因工作所需，或營造安心場域，現行民眾出入某些職場環境、特定場所時，必須提出接種證明（黃卡），或篩檢陰性證明。「數位黃卡」是否能如期於八月底會上線，陳時中指出，專家開會討論後，對於名稱怎樣讓適用性和表達能更完整，以免大家誤會成使用該認證，才能進出場合的限制和要求，原本用「數位護照」來稱呼，可能會重新思考適合的名稱。
陳時中表示，這時還不宜推動「疫苗相關證明」，需要待國人疫苗覆蓋率較高，才能考量使用方式，「證明先做，使用範圍還要討論」，強調專家會議仍需要經過很多討論，才有辦法形成社會共識。
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