快訊

聯亞送驗逾200萬劑疫苗將報廢？莊人祥：效期內驗證有效就能用

評／「擁抱熊貓派」也退縮？軟銀暫停投資中企的警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯亞疫苗EUA未通過 莊人祥：500萬劑合約不會失效

中央社 / 台北16日電
聯亞生技外觀。圖／聯合報系資料照片
聯亞生技外觀。圖／聯合報系資料照片

聯亞生技的COVID-19疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，指揮中心指揮官陳時中直言遺憾，外界關注政府預採購500萬劑合約走向。發言人莊人祥強調，此合約不會失效。

衛福部疾管署今年5月28日與高端、聯亞兩家國產COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗廠完成簽約，每家採購500萬劑，含開口合約最多各採購1000萬劑。如今高端疫苗EUA通過，至少60萬劑以上國產疫苗將於8月23日開打。

聯亞副總經理范瀛云昨天晚間說，聯亞生技製造的COVID-19疫苗效期長達2年，且已送18至19批、約200多萬劑至食藥署檢驗封緘。但聯亞疫苗未能通過EUA，500萬劑合約走向及200多萬劑送驗疫苗是否報廢受關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，政府預採購的聯亞疫苗合約，並不會因為EUA未通過就失效。聯亞疫苗經3期臨床試驗，只要能證實具保護力，採購合約仍適用。

至於已生產且送驗的200多萬劑聯亞疫苗是否報廢，莊人祥表示，考量聯亞疫苗效期長達2年，只要聯亞生技能在2年內驗證COVID-19疫苗有效，且通過食藥署認證，就能使用，未必須全數作廢。

陳時中下午在記者會中提及，將安排協助參與聯亞疫苗臨床試驗受試者安排接種。此話一出，令人想起原加入聯亞臨床試驗，但中途退出，改接種AZ疫苗的前衛生署長楊志良，甚至在網路上有網友稱其「先知」。

楊志良接受媒體聯訪時表示，他並不是先知，退出測試是所有受試者的權益。面對聯亞疫苗未能通過EUA，楊志良僅說，建議聯亞疫苗及高端疫苗審查數據等資料應全數公開，以利國內廠商相互學習，才對國內生技產業有益。

新冠疫苗

延伸閱讀

週末疫苗僅接種6.4萬人次 人口涵蓋率39.04%

年輕人打疫苗有望 陳時中：「少量多餐」到貨

陳時中喊新北少開接種站 侯友宜：不能有接種空窗期

嗆陳時中居高位只講金句 柯文哲：不用自己去對號入座

相關新聞

聯亞未過EUA卻已交貨200萬劑 北市：不符程序很難交代

中央疫苗預約平台今開放民眾預約高端疫苗，但另一家國產疫苗聯亞生技卻未通過EUA，然而聯亞在尚未收到通知取得EUA前，已交...

蔡英文完成預約高端疫苗 賴清德也將登記改打高端

高端疫苗今天開放預約接種，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統已在今天中午上網完成預約，預計將在高端疫苗開放施打的首日、8...

高端僅35萬劑封緘 北市：讓人預約就要準備足夠疫苗

公費疫苗預約平台第六輪開放預約國產高端疫苗，此輪預計開放60萬至80萬劑提供接種，預計施打時間為8月23日至29日，然而...

秀高端疫苗預約畫面 總統蔡英文提醒民眾把握時間

總統蔡英文今天在臉書指出，她中午已經上網完成高端疫苗的預約，23日會前往預約地點接種；她並請符合接種條件的民眾互相提醒，...

聯亞疫苗EUA未通過 莊人祥：500萬劑合約不會失效

聯亞生技的COVID-19疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，指揮中心指揮官陳時中直言遺憾，外界關注政府預採購500萬...

桃園預約國產高端首日當機 鄭文燦：2.2萬預約8月23日打完

國產高端疫苗接種今天起預約，桃園市民預約平台人數多引起注意，市長鄭文燦今天下午表示，今天進行第六輪高端疫苗預約，今早因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。