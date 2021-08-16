高端疫苗再添4批完成檢驗封緘 逾61萬劑可供接種

衛福部食藥署今天公布，又有4批高端COVID-19疫苗完成檢驗封緘，總計目前已有逾61萬劑高端疫苗可供接種，另也已完成自購的9.9萬劑莫德納疫苗檢驗封緘。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿表示，已完成4批高端生產的COVID-19疫苗的檢驗，並核發封緘證明書，數量共計26萬1766劑；加上先前通過檢驗封緘的5批高端疫苗，可供民眾接種的高端疫苗數量累計已有逾61萬劑。

此外，食藥署也完成8月8日抵台的自購9.9萬劑莫德納檢驗封緘作業，此批莫德納疫苗效期至明年2月1日；另15日抵台的24.9萬劑莫德納疫苗，食藥署也已完成疫苗批號核對、清點、查核運送冷鏈，並抽樣至食藥署國家實驗室檢驗。

食藥署表示，此批24.9萬劑莫德納疫苗效期明年2月22日，經審查文件資料與檢驗皆合格，將盡速核發封緘證明書。

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