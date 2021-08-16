週末疫苗僅接種6.4萬人次 人口涵蓋率39.04%

國人在週末接種COVID-19疫苗一向踴躍，但隨著到貨青黃不接，據指揮中心統計，14日至15日正逢週末，接種數僅6.4萬人次，累計到今天，國內疫苗接種人口涵蓋率39.04%。

中央流行疫情指揮中心最新統計，上週末（8月14日至15日）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種6萬4293人次，以廠牌區分，阿斯特捷利康（AZ）7316人次，其中第1劑接種2503人次，第2劑接種4813人次；莫德納（Moderna）接種5萬6977人次，其中第1劑接種5萬1399人次，第2劑接種5578人次。

指揮中心指揮官陳時中今天下午坦言，週末疫苗施打量減少，疫苗涵蓋率上升速度趨緩，累計接種982萬4837人次，其中AZ疫苗接種628萬3662人次，莫德納疫苗接種354萬1175人次，接種人口涵蓋率39.04%，劑次人口比41.86（劑/每百人）。

國內疫苗量吃緊，指揮中心發言人莊人祥表示，現階段AZ疫苗僅剩下27萬劑、莫德納疫苗則有20萬劑。日前到貨的52.4萬劑AZ疫苗、24.9萬劑莫德納疫苗，有待完成檢驗封緘後才能供應施打。

近期頻傳在第一線的高風險醫院實習醫師、防疫計程車駕駛沒疫苗可打，陳時中強調，上述對象都可預先造冊，分配疫苗後，就會安排優先接種。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會上月與上海復星醫藥達成協議，分別採購500萬劑、總計1500萬劑BNT的COVID-19疫苗，捐給政府統籌運用，各界關注疫苗登記意願系統何時開放登記BNT疫苗，陳時中僅說，待時程確定就會公布。

另外，據指揮中心最新統計，13日到15日間新增4例AZ疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為58歲至80歲間，為接種疫苗後7日至57日間發生；同期間新增3例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為58歲至90歲間，為接種疫苗後當日至29日間發生。

目前累計619例COVID-19 疫苗接種後發生死亡不良事件，分別為278名女性、341名男性，年齡為2個月（非嬰兒本人接種，接種疫苗母餵母乳後嬰兒死亡通報）至101歲間，其中407人為75歲以上長者。517例為接種AZ疫苗、102例為接種莫德納疫苗。

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