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年輕人打疫苗有望 陳時中：「少量多餐」到貨

中央社 / 台北16日電
指揮中心指揮官陳時中今天透露疫苗到貨「快了」。打疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照
指揮中心指揮官陳時中今天透露疫苗到貨「快了」。打疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照

國內COVID-19疫苗供貨吃緊，不少年輕族群苦等不到疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天透露疫苗到貨「快了」，且會比先前頻繁，類似「少量多餐」，盼盡快讓20多歲民眾接種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受寶島聯播網主持人簡余晏專訪，今天中午播出。

目前一般民眾疫苗預約高端疫苗僅開放到36歲以上、阿斯特捷利康（AZ）疫苗開放到38歲以上，簡余晏追問年輕人何時能普遍接種疫苗，陳時中回應「快了。」

目前高端疫苗已有逾61萬劑完成檢驗封緘，陳時中說，若不選疫苗廠牌，未來若有更多疫苗檢驗封緘，可提供更多疫苗，開放預約年齡可降至20多歲。

至於AZ疫苗，目前仍有52.4萬劑在檢驗封緘作業中，陳時中說，先前已開放到38歲，未來希望能盡快開放到20多歲族群；至於莫德納（Moderna）疫苗到貨則可能會稍晚。

陳時中說，現在陸續會有疫苗到貨，有一點「少量多餐」，雖不敢有百分之百的把握，但到貨會比先前頻繁。然而，先進國家宣稱要追加第3劑疫苗，國際再度掀起搶疫苗情況，可能讓疫苗供應再度緊縮。

陳時中強調，疫苗是一定必要的，但並非萬靈丹，以以色列與美國為例，疫情一度隨疫苗涵蓋率提高而降溫，但之後疫情又升溫。

陳時中說，疫苗可降低重症與死亡率，但要減少染疫率，仍要靠個人基本防護。

今天陳時中在疫情記者上允諾，接種年齡往後一定會往下開。

此外，媒體提問行政院長蘇貞昌在臉書（Facebook）公布莫德納疫苗到貨訊息是否合宜。陳時中回應，疫苗到貨原則上是由指揮中心正式宣布，指揮中心先前起碼會等到飛機起飛才說明，但未來不排除會更早公布。

陳時中也說，蘇貞昌是最高行政首長，所講的事情有關公務，也不違背公共利益，他相信這沒問題。

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